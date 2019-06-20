Никита Кучеров: без команды я бы ничего не добился

Главный триумфатор церемонии вручения наград прошедшего сезона НХЛ Никита Кучеров заявил, что ему приятно получать индивидуальные призы, однако для него гораздо важнее командный результат. Также российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" выразил благодарность партнерам за поддержку.

"Стать МVP сезона – это здорово. Особенно, когда видишь фамилии хоккеистов, получивших "Харт Трофи" ранее. Но я чувствовал бы себя лучше, если бы "Тампа" выиграла Кубок Стэнли. Это главная цель", – приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Кроме того, российский форвард, получивший сразу три индивидуальные награды, поблагодарил партнеров по команде за свой успех. "Без партнеров по команде я бы здесь не стоял. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что в следующем сезоне мы вместе сможем завоевать главный трофей Лиги", – добавил хоккеист.

Напомним, что на церемонии вручения наград прошедшего сезона НХЛ Кучеров стал обладателем "Харт Трофи" (самому ценному игроку чемпионата), "Арт Росс Трофи" (лучшему бомбардиру) и Приза Теда Линдсея (лучшему игроку по мнению профсоюза хоккеистов НХЛ).