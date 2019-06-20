Путин: проблема с выпуском косаток связана с высокой стоимостью

В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с выпуском косаток, содержащихся в центре реабилитации бухте Средней в Приморье, связана с высокой стоимостью животных, передает телеканал "Россия 24".

"Косатки, насколько я себе представляю, стоят около 100 миллионов долларов. Заинтересантов, так сказать, очень много, и поэтому проблема непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением". Президент добавил, что решение проблемы уже началось.

Между тем, вице-премьер РФ Алексей Гордеев отметил, что вылов белух и косаток в культурно-просветительских целях будет запрещен.

Он подчеркнул, что правительством принято решение об изменении нормативно-правовой базы, запрещающей вылов в так называемых культурно-просветительских целях. По его словам, в небольших количествах останется вылов для научных целей и народов Крайнего Севера, что является традиционным.

Гордеев добавил, что выловленные белухи и косатки будут перебазированы в место их обитания, в привычную среду, эта операция займет порядка четырех месяцев.

Он отметил, что, когда животные будут помещены в бухту Хабаровского края, за ними продолжат наблюдать.

В прямом эфире "Прямую линию с Владимиром Путиным" транслируют телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".