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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 6 минут назад
Путин заступился за "Единую Россию" и напомнил о кризисе девяностых годов
Владимир Путин в ходе "Прямой линии", комментируя критику в адрес "Единой России", заступился за партию и напомнил о ситуации в стране в девяностых годах. Социальная сфера была полностью развалена, так же как и промышленность, и оборонка.
"Мы практически развалили Вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала", — напомнил президент о кризисе девяностых.
Он отметил, что не все люди, которые были "у руля" в те годы, виноваты в этом, однако есть и те, кто должен нести ответственность за сложившуюся ситуацию. "Я, повторяю, не хочу называть их бандой, — сказал Владимир Путин. – Но это результат их работы".
Относительно "Единой России" и критики в ее адрес президент высказался следующим образом: партия выполняет "не очень популярные, но чрезвычайно нужные для страны решения".
"Когда люди берут на себя ответственность, в том числе за реализацию не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге", — сказал президент.
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