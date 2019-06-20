У Путина спросили, куда делась чудь и о реакции на взятки грузовиками

В ходе "Прямой линии" президенту, порой, задают внезапные или же очень образные вопросы. В частности, у Путина спросили, куда делся народ чудь (это собирательное древнерусское название племен и народов прибалтийско-финской группы или же мифический народ, по легенде ушедший под землю).

"Ассимилировался", — коротко ответил президент.

Спросили его и об огромных средствах, изымаемых у коррупционеров, которые столь огромны, что купюры могли бы заполнить целый грузовик.

В частности, имелось в виду дело полковника Захарченко с его девятью миллиардами рублей.

"Неужели он мог добыть их без посторонней помощи? Куда эти деньги пойдут? И чувствуете ли вы ответственность за это безобразие?" – спросили Путина.

"Если бы я не чувствовал, вы бы об этом ничего не знали", – с иронией ответил президент.

При этом он признался, что его часто спрашивают про какой-нибудь случай: "Может, прикроем"?

"Я отвечаю: "Нет", — рассказал глава государства. Он уверен, что случаи с коррупцией надо доводить до конца и предавать огласке.

Что же касается конфискованных денег, то они уходят в доходы государства, заверил Путин.

При этом на вопрос, как он лично реагирует на сообщения о взятках в столь крупных размерах, президент признался, что эти слова "вслух лучше не произносить".