Разыскиваемый Россией Плахотнюк бежал из Молдавии через Украину в Лондон

Глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк выехал из Кишинева на автомашине Mercedes через Приднестровье сначала на Украину, а уже с Украины улетел в Лондон. Об этом рассказал глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе. При этом Нэстасе подчеркнул, что сначала Плахотнюк заказал частный самолет, который ждал его в аэропорту Кишинева.

От первоначального плана, предположил министр молдавских внутренних дел, бизнесмен и политик отказался, так как боялся, что его могут остановить. Владимир Плахотнюк, напоминает РИА Новости, один из богатейших людей Молдавии, бывший депутат молдавского парламента.

Владимир Плахотнюк заочно арестован и объявлен в международный розыск по решению Басманного суда Москвы в ноябре 2017 года по обвинению в покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России пресекло деятельность преступного сообщества, которое в 2013 и 2014 годах вывели из России более 37 миллиардов рублей за границу. Организаторами были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. У обоих подозреваемых есть российское гражданство.

Владимир Плахотнюк покинул Молдавию после того, как в начале июня в стране обострилась политическая ситуация. 8 июня парламентское большинство сформировали пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM. После трех месяцев безвластия Молдавия получила новое правительство во главе с Майей Санду.

Но незаконным это признал Конституционный суд, а депутаты парламента заявили о попытке Демпартии через судей узурпировать власть в стране. После этого Конституционный суд Молдавии заявил о смещении президента Молдавии Игоря Додона и назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента для того, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Захват власти не удался. 14 июня Демпартия Молдавии объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. 15 июня Конституционный суд Молдавии пересмотрел свои решения и отменил заявления о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Майи Санду.