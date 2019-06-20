Снижать зарплату министрам нельзя, иначе они разбегутся, уверен президент

Если резко снизить зарплаты крупным чиновникам, министрам или главам госкорпораций, то они разбегутся по частным структурам или вообще уедут работать за границу. Таким образом, страна останется без квалифицированных кадров, заявил Владимир Путин во время "Прямой линии".

Вместе с тем, считает глава государства, необходимо повышать заработные платы рядовых сотрудников. Чтобы не ликвидировать "колоссальный, запредельный" разрыв между доходами топ-менеджмента и обычных специалистов.