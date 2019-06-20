Самосвал смял 10 машин на трассе в Подмосковье

Два человека пострадали в результате массовой аварии на трассе под Сергиевым Посадом в Подмосковье, где столкнулись 11 автомобилей. Камера регистратора зафиксировала момент столкновения.

Авария произошла около семи часов вечера 18 июня на 59-м километре Ярославского шоссе, близ поворота на село Радонеж. На кадрах видно, как потерявший управление грузовик врезается и сносит вставшие на светофоре легковушки.

По данным инспекторов, самосвал повредил 10 машин. По предварительной информации, у него отказали тормоза.

Помощь медиков потребовалась двум пострадавшим, но от госпитализации они отказались.