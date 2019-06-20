Путин призвал комплексно решать вопрос освобождения украинцев и россиян

Вопрос освобождения украинских граждан, находящихся в России, должен решаться комплексно вместе с проблемой задержанных на Украине россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".

Он напомнил, что этими вопросами со стороны Украины занимается Виктор Медведчук. По словам Путина, Медведчук "очень близко к сердцу это все принимает".

Глава государства рассказал, что недавно Медведчук был в России и поднимал вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе.