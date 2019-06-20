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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 3 минуты назад
О медицине, мусоре, фермерах и наркотиках. Главные заявления президента на "Прямой линии"
Вопросы ЖКХ, медицинской помощи, экологии, плохих дорог и оплаты труда — Владимир Путин ответил на вопросы россиян.
Уровень жизни и уровень доходов, здравоохранение и переработка мусора — вот главные проблемы волнующие россиян отметил президент, отмечая статистику вопросов, поступивших на “Прямую линию”.
Повышение уровня жизни граждан и есть основная задача при осуществлении национальных проектов, отметил Владимир Путин.
Непопулярные меры, такие как повышение НДС, привели в краткосрочной перспективе к снижению уровня производства и повышению инфляции, но сейчас уже преодолены эти тенденции.
Уровень доходов
Отвечая на вопрос пожарного из Калининградской области Владимир Путин уточнил, что низкая зарплата в регионах — это предмет для разбирательства, в том числе и контролирующих органов, так как уровень минимальных зарплат установлен на государственном уровне таким образом, что в бюджетной сфере уже не должно оставаться людей, получающих на полной ставке зарплату на уровне 10 тысяч рублей и ниже.
Президент согласился с тем, что в последние годы снижались реальные доходы населения. Сегодня рост заработных плат есть и в номинальном и в реальном выражении.
Разница в зарплатах в разных отраслях и в разных регионах позволяет говорить о том, что средняя заработная плата увеличилась.
Повышенный до прожиточного минимума уровень зарплат коснулся десятков миллионов человек.
Индексация пенсий — с первого апреля текущего года повышены на 2 процента. С 1 октября повысятся военные пенсии.
Основным способом увеличить уровень жизни граждан является повышение производительности труда, отметил президент.
Медицина
Заведующая поликлиникой в Рославле попросила президента повлиять на распределение молодых медиков после университетов, чтобы они пополняли ряды врачей в региональных медицинских учреждениях.
О нехватке специалистов говорили не только медики, но и пациенты клиник. Как решить проблему недоукомплектованности персоналом, задавали вопросы президенту из разных регионов.
Не смотря на проблемы в медицинской отрасли — она развивается.
Доступность специалистов в первичном звене, доступность самих медучреждений и обеспеченность лекарствами — вот ключевые задачи в отрасли.
1200 имеющихся ФАПов будет в ближайшее время создано и 390 фельдшерско-аккушерских пунктов будет отремонтировано. Развивать программу “земский доктор” и “земский фельдшер” необходимо и дальше. Жильём для медиков должны заниматься власти на местах и выделять деньги из региональных бюджетов на это.
Заработные платы в отрасли растут, но региональные различия значительны и необходимо эту разницу в уровнях нивелировать.
Обеспечение лекарствами и финансирование их поступления в регионы идёт как из федерального бюджета, так и по линии местных бюджетов. Только в 7 регионах список жизненно важных лекарств обеспечивается полностью. Региональным властям следует обратить внимание на это — заметил президент.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова согласилась с главой государства в том, что есть сбои с обеспечением льготными лекарствами. Федеральный бюджет увеличил финансирование, но в 30 регионах отмечены ошибки при проведении закупок лекарств, при их распределении, недостаточно развита система информационного сопровождения закупки и доставки лекарств для населения.
Нацпроекты
Президент особо коснулся вопроса реализации национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие страны и обеспечить рост уровня жизни граждан.
Результаты от осуществления нацпроектов не должны быть достигнуты к какой-то дате, а должны в постоянном режиме ежедневно улучшать жизнь граждан.
Мусорная реформа
Вопросы на эту тему стали одними из самых частых, которые поступали на “Прямую линию”. В основном граждане жаловались на то, что не чувствуют изменений в ситуации с мусором не смотря на то, что “реформа” действует уже не первый месяц.
Президент отметил, что заниматься вопросом утилизации мусора и уделять этому внимание на государственном уровне начали лишь пару лет назад. В промышленном масштабе переработкой и утилизацией мусора не занимались лишь скапливая его миллионами тонн, согласился президент.
Он заметил, что тарифы на вывоз мусора растут, но вместе с тем граждане должны видеть изменения к лучшему, иначе это превращается только в рост цен для населения.
Об этом же прозвучал и видео вопрос президенту. Владимир Путин пояснил, что в ситуациях, когда реформа происходит только в части увеличения сумм в платёжных документах должна стать предметом разбирательств органов контроля, в частности Федеральной антимонопольной службы.
Поддержка многодетных семей
Ставка по ипотечным кредитам для многодетных семей установлена на уровне 6 процентов, а те случаи, когда гражданам не удаётся добиться от банков такой ставки есть результат недоработки Минфина, который не выделил вовремя средства компенсации банкам снижения ставки. Сейчас деньги выделены и вскоре ситуация с выдачей таких кредитов и пересчётом прежде выданных, должна измениться.
6 процентов по ипотеке будут действовать на весь срок выданного ипотечного кредита не зависимо от того, до какого срока будет действовать сама программа поддержки.
С 1 января 2020 года вырастет число семей, получающих поддержку от государства.
Принято решение выплачивать семьям, имеющим ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет не 50 рублей, как это делается до сегодняшнего дня, а в размере от полутора до двух прожиточных минимумов по конкретному региону.
Санкции
Рестрикции и ограничения привет к тому, что потери России составили около 50 миллиардов долларов. США потеряли 17 миллиардов, а ЕС свыше 200 миллиардов. Но сейчас в сфере импортозамещения достигнуты успехи, исчисляемые сотнями миллиардов рублей, рассказал президент. Он добавил, что все санкционные шаги Запада сводятся лишь с борьбе с растущим потенциалом неугодных стран, таких как Россия или Китай. Этому и посвящены санкции, которые не связаны с политическими изменениями или позицией занимаемой Россией.
Китовая тюрьма
Стоимость касаток, находящихся в неволе, оценивается в 100 миллионов долларов, заметил президент. Этим объясняется та сложность с которой столкнулись при решении вопроса по освобождению дельфинов и касаток на Дальнем Востоке.
Поддержка фермерам
Президента спросили о том, почему львиную долю господдержки получают агро-холдинги, порой формирующие свою прибыль в зарубежных юрисдикциях, а вот малые фермерские хозяйства не являются частью госпрограммы по поддержке отечественных производителей.
Общий объём поддержки фермеров в этом году превысит 300 миллиардов рублей. 16 процентов этой поддержки идёт в малые фермерские хозяйства, хотя их уровень присутствия на рынке всего 12 процентов. Так что государство напротив оказывает поддержку и будет её не только продолжать, но и наращивать, ответил президент.
Детские сады и школы
Много вопросов президенту касались недостаточной инфраструктуры и в частности школ и детских садов, особенно в тех местах новостроек, где на месте детских учреждений оказываются дополнительные дома, жильцы которых не имеют возможности устроить детей в школы и дошкольные учреждения.
Ситуация сложная и сложность заключается ещё и в том, что по новым правилам софинансирования жилищного строительства ответственность за возведение социальных объектов ложится на местные или региональные власти. Если раньше дольщики оплачивая жильё, финансировали в том числе и строительство инфраструктуры, то по новым правилам софинансирования граждане будут вкладывать средства только в само жильё, а социальная инфраструктура должна создаваться за счёт бюджета.
Экономические перспективы
В России, как и во всём мире, экономика смешанная. Где-то присутствие государства больше, а в тех отраслях, где поддержка не требуется, государство освобождает место частному предпринимательству.
Коррупция и личная ответственность
Президент сообщил, что чувствует личную ответственность за тот уровень коррупции, который присутствует в стране. Огромные суммы изымаемые у чиновников-коррупционеров или правоохранителей-взяточников идут в доход государства.
И те и другие должны понимать, что спрос с них будет строже, именно из-за занимаемого ими положения в обществе.
Давление на бизнес
Растёт число бизнесменов, попадающих под процедуру арестов, которые впоследствии теряют бизнес и имущество. Как снизить давление на бизнес и расширить практику выхода под залог, задали вопрос президенту.
Владимир Путин пояснил, что в отдельных случаях правонарушители могут скрыться от следствия, а те, кто располагает необходимыми средствами могли бы попросту откупаться от судебных преследований. Но в большинстве случаев, согласился президент, следует уменьшать практику заключения под стражу бизнесменов, особенно в части обвинений, носящих экономический характер.
Об ответственности за наркотики
Врачи должны выработать систему учёта и расхода наркотических препаратов таким образом, чтобы система контролировалась самим сообществом медиков. Таким образом можно будет снять с врача угрозу попасть под уголовное преследование при использовании наркосодержащих препаратов.
Что же касается уголовных статей за хранение, распространение и транспортировку наркотических препаратов, то в этой части либерализация законодательства нецелесообразна, считает президент. В то же время, добавил глава государства, должен быть строгий контроль за самими органами следствия, чтобы не допускать злоупотреблений и уголовного преследования невиновных.
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