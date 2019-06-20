О медицине, мусоре, фермерах и наркотиках. Главные заявления президента на "Прямой линии"

Вопросы ЖКХ, медицинской помощи, экологии, плохих дорог и оплаты труда — Владимир Путин ответил на вопросы россиян.

Уровень жизни и уровень доходов, здравоохранение и переработка мусора — вот главные проблемы волнующие россиян отметил президент, отмечая статистику вопросов, поступивших на “Прямую линию”.

Повышение уровня жизни граждан и есть основная задача при осуществлении национальных проектов, отметил Владимир Путин.

Непопулярные меры, такие как повышение НДС, привели в краткосрочной перспективе к снижению уровня производства и повышению инфляции, но сейчас уже преодолены эти тенденции.

Уровень доходов

Отвечая на вопрос пожарного из Калининградской области Владимир Путин уточнил, что низкая зарплата в регионах — это предмет для разбирательства, в том числе и контролирующих органов, так как уровень минимальных зарплат установлен на государственном уровне таким образом, что в бюджетной сфере уже не должно оставаться людей, получающих на полной ставке зарплату на уровне 10 тысяч рублей и ниже.

Президент согласился с тем, что в последние годы снижались реальные доходы населения. Сегодня рост заработных плат есть и в номинальном и в реальном выражении.

Разница в зарплатах в разных отраслях и в разных регионах позволяет говорить о том, что средняя заработная плата увеличилась.

Повышенный до прожиточного минимума уровень зарплат коснулся десятков миллионов человек.

Индексация пенсий — с первого апреля текущего года повышены на 2 процента. С 1 октября повысятся военные пенсии.

Основным способом увеличить уровень жизни граждан является повышение производительности труда, отметил президент.

Медицина

Заведующая поликлиникой в Рославле попросила президента повлиять на распределение молодых медиков после университетов, чтобы они пополняли ряды врачей в региональных медицинских учреждениях.

О нехватке специалистов говорили не только медики, но и пациенты клиник. Как решить проблему недоукомплектованности персоналом, задавали вопросы президенту из разных регионов.

Не смотря на проблемы в медицинской отрасли — она развивается.

Доступность специалистов в первичном звене, доступность самих медучреждений и обеспеченность лекарствами — вот ключевые задачи в отрасли.

1200 имеющихся ФАПов будет в ближайшее время создано и 390 фельдшерско-аккушерских пунктов будет отремонтировано. Развивать программу “земский доктор” и “земский фельдшер” необходимо и дальше. Жильём для медиков должны заниматься власти на местах и выделять деньги из региональных бюджетов на это.

Заработные платы в отрасли растут, но региональные различия значительны и необходимо эту разницу в уровнях нивелировать.

Обеспечение лекарствами и финансирование их поступления в регионы идёт как из федерального бюджета, так и по линии местных бюджетов. Только в 7 регионах список жизненно важных лекарств обеспечивается полностью. Региональным властям следует обратить внимание на это — заметил президент.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова согласилась с главой государства в том, что есть сбои с обеспечением льготными лекарствами. Федеральный бюджет увеличил финансирование, но в 30 регионах отмечены ошибки при проведении закупок лекарств, при их распределении, недостаточно развита система информационного сопровождения закупки и доставки лекарств для населения.

Нацпроекты

Президент особо коснулся вопроса реализации национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие страны и обеспечить рост уровня жизни граждан.

Результаты от осуществления нацпроектов не должны быть достигнуты к какой-то дате, а должны в постоянном режиме ежедневно улучшать жизнь граждан.

Мусорная реформа

Вопросы на эту тему стали одними из самых частых, которые поступали на “Прямую линию”. В основном граждане жаловались на то, что не чувствуют изменений в ситуации с мусором не смотря на то, что “реформа” действует уже не первый месяц.

Президент отметил, что заниматься вопросом утилизации мусора и уделять этому внимание на государственном уровне начали лишь пару лет назад. В промышленном масштабе переработкой и утилизацией мусора не занимались лишь скапливая его миллионами тонн, согласился президент.

Он заметил, что тарифы на вывоз мусора растут, но вместе с тем граждане должны видеть изменения к лучшему, иначе это превращается только в рост цен для населения.

Об этом же прозвучал и видео вопрос президенту. Владимир Путин пояснил, что в ситуациях, когда реформа происходит только в части увеличения сумм в платёжных документах должна стать предметом разбирательств органов контроля, в частности Федеральной антимонопольной службы.

Поддержка многодетных семей

Ставка по ипотечным кредитам для многодетных семей установлена на уровне 6 процентов, а те случаи, когда гражданам не удаётся добиться от банков такой ставки есть результат недоработки Минфина, который не выделил вовремя средства компенсации банкам снижения ставки. Сейчас деньги выделены и вскоре ситуация с выдачей таких кредитов и пересчётом прежде выданных, должна измениться.

6 процентов по ипотеке будут действовать на весь срок выданного ипотечного кредита не зависимо от того, до какого срока будет действовать сама программа поддержки.

С 1 января 2020 года вырастет число семей, получающих поддержку от государства.

Принято решение выплачивать семьям, имеющим ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет не 50 рублей, как это делается до сегодняшнего дня, а в размере от полутора до двух прожиточных минимумов по конкретному региону.

Санкции

Рестрикции и ограничения привет к тому, что потери России составили около 50 миллиардов долларов. США потеряли 17 миллиардов, а ЕС свыше 200 миллиардов. Но сейчас в сфере импортозамещения достигнуты успехи, исчисляемые сотнями миллиардов рублей, рассказал президент. Он добавил, что все санкционные шаги Запада сводятся лишь с борьбе с растущим потенциалом неугодных стран, таких как Россия или Китай. Этому и посвящены санкции, которые не связаны с политическими изменениями или позицией занимаемой Россией.

Китовая тюрьма

Стоимость касаток, находящихся в неволе, оценивается в 100 миллионов долларов, заметил президент. Этим объясняется та сложность с которой столкнулись при решении вопроса по освобождению дельфинов и касаток на Дальнем Востоке.

Поддержка фермерам

Президента спросили о том, почему львиную долю господдержки получают агро-холдинги, порой формирующие свою прибыль в зарубежных юрисдикциях, а вот малые фермерские хозяйства не являются частью госпрограммы по поддержке отечественных производителей.

Общий объём поддержки фермеров в этом году превысит 300 миллиардов рублей. 16 процентов этой поддержки идёт в малые фермерские хозяйства, хотя их уровень присутствия на рынке всего 12 процентов. Так что государство напротив оказывает поддержку и будет её не только продолжать, но и наращивать, ответил президент.

Детские сады и школы

Много вопросов президенту касались недостаточной инфраструктуры и в частности школ и детских садов, особенно в тех местах новостроек, где на месте детских учреждений оказываются дополнительные дома, жильцы которых не имеют возможности устроить детей в школы и дошкольные учреждения.

Ситуация сложная и сложность заключается ещё и в том, что по новым правилам софинансирования жилищного строительства ответственность за возведение социальных объектов ложится на местные или региональные власти. Если раньше дольщики оплачивая жильё, финансировали в том числе и строительство инфраструктуры, то по новым правилам софинансирования граждане будут вкладывать средства только в само жильё, а социальная инфраструктура должна создаваться за счёт бюджета.

Экономические перспективы

В России, как и во всём мире, экономика смешанная. Где-то присутствие государства больше, а в тех отраслях, где поддержка не требуется, государство освобождает место частному предпринимательству.

Коррупция и личная ответственность

Президент сообщил, что чувствует личную ответственность за тот уровень коррупции, который присутствует в стране. Огромные суммы изымаемые у чиновников-коррупционеров или правоохранителей-взяточников идут в доход государства.

И те и другие должны понимать, что спрос с них будет строже, именно из-за занимаемого ими положения в обществе.

Давление на бизнес

Растёт число бизнесменов, попадающих под процедуру арестов, которые впоследствии теряют бизнес и имущество. Как снизить давление на бизнес и расширить практику выхода под залог, задали вопрос президенту.

Владимир Путин пояснил, что в отдельных случаях правонарушители могут скрыться от следствия, а те, кто располагает необходимыми средствами могли бы попросту откупаться от судебных преследований. Но в большинстве случаев, согласился президент, следует уменьшать практику заключения под стражу бизнесменов, особенно в части обвинений, носящих экономический характер.

Об ответственности за наркотики

Врачи должны выработать систему учёта и расхода наркотических препаратов таким образом, чтобы система контролировалась самим сообществом медиков. Таким образом можно будет снять с врача угрозу попасть под уголовное преследование при использовании наркосодержащих препаратов.

Что же касается уголовных статей за хранение, распространение и транспортировку наркотических препаратов, то в этой части либерализация законодательства нецелесообразна, считает президент. В то же время, добавил глава государства, должен быть строгий контроль за самими органами следствия, чтобы не допускать злоупотреблений и уголовного преследования невиновных.