Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах

Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии". Он подчеркнул, что с чиновников и правоохранителей всегда будет особый спрос, поскольку они "находятся в особом положении".

Отвечая на вопрос о реакции на информацию о миллиардах рублей у взяточников, Путин сказал: "Просто нет слов. Печатных".

Борьба с коррупцией не должна прекращаться, "эта тема есть практически во всех странах", отметил президент. Он привел в пример США, где коррупционеров приговаривают к 70, 100, 150 годам заключения. "Бессмысленно, но достаточно жестко, и эта работа идет публично", — подчеркнул президент, добавив, что "будем делать то же самое".

Говоря о пожизненном наказании для коррупционеров Путин заметил, что если человек "серьезного возраста", существенной разницы между пожизненным заключением и сроками в десятки лет нет.

"Вопрос не в сроках лишения свободы. Самый главный вопрос в неизбежности наказания", — подчеркнул глава государства.