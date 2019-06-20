Инсайдеры: Лукаку согласовал личный контракт с "Интером"

Ведущий форвард футбольной сборной Бельгии и английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку близок в переходу в итальянский "Интер". Новый тренер "нерадзурри" Антонио Конте очень рассчитывает на темнокожего бельгийца, но "МЮ" пока не дает согласия на переход.

Тем не менее, как сообщает британское издание The Sun со ссылкой на собственные источники, переговоры представителей Лукаку с менеджерами миланского клуба идут весьма успешно и стороны даже договорились о показателях личного контракта игрока.

Тем не менее, не вполне ясна позиция руководства "МанЮнайтед", который по разным сведениям просит за хавбека от 70 до 75 млн фунтов стерлингов (80-85 млн евро) и пока согласия на переход не дал.