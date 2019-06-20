СК начал проверку нарушений прав жителей Красноярска после "Прямой линии"

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение губернатору Красноярского края Александру Уссу разобраться с социальной инфраструктурой в микрорайоне "Солнечный" в Красноярске.

Жительница Красноярска Ксения Бессонова в "Прямой линии" обратилась к президенту с жалобой на проблемы с перегруженными школами и детскими садами в микрорайоне "Солнечный". Также, по ее словам, отсутствуют зеленые зоны и другие комфортные площадки, где можно было бы совершать прогулки с детьми. Местная жительница рассказала, что земля, на которой планировалось создать парк, была отдана муниципалитетом под застройку коммерческим жильем.

По поручению председателя Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту нарушения прав жителей микрорайона "Солнечный". В рамках проверки следователи изучат обстоятельства нарушения прав граждан, а также дадут правовую оценку должностным лицам, допустившим нарушения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Владимир Путин обратился к губернатору региона Александру Уссу, попросив его поговорить с местными жителями. "Обязательно еще раз там побывайте, посмотрите, что можно сделать для развития инфраструктуры социальной", — отметил президент.

В свою очередь Александр Усс рассказал, что в этом году в микрорайоне была открыта школа и детский сад. По словам губернатора, то, что землю, пригодную для застройки, отдали муниципалитетом под коммерческое жилье, для него новость. "Если это так, то мы подкорректируем это решение", — отметил Усс и добавил, что власти найдут возможность создать в микрорайоне парковую зону.