Путин высказался о наказаниях за экономические преступления

Владимир Путин заявил, что необходимо законодательно изменить практику применения статьи о преступном сообществе по экономическим преступлениям. В настоящий момент под эту статью можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которой замечен в нарушении закона. Чтобы избежать злоупотреблений в этой области, необходимо внести изменения в законодательство, отметил президент в ходе "Прямой линии".

"Надо поработать на экспертном уровне, правовое управление администрации президента должна этим заняться, в Госдуме должны об этом подумать", — сказал Путин, добавив, что злоупотребления в данной сфере недопустимы.

Президент высказался также по поводу исключения ареста за экономические преступления. Он считает, что данная мера пресечения должна быть сохранена, однако ей нельзя злоупотреблять. Владимир Путин напомнил, что именно об этом говорил в своем Послании.

Отвечая на вопрос о денежном залоге как мере пресечения при экономических преступлениях, президент отметил, что назначать его "можно и даже нужно". Следует шире использовать и такие меры, как домашний арест и подписка о невыезде.

Арест нельзя исключать полностью, так как, если нарушитель будет все время откупаться, то рядовые граждане будут говорить: богатым все можно, они отдают деньги и уходят от ответственности. "Этого тоже нельзя допустить", — заявил президент.