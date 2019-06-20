Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать

Шашкой махать, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить — это самое простое, если что-то не выполняется, признался президент России Владимир Путин во время "Прямой линии". Так он ответил на вопрос, что чувствует, когда его поручения не выполняются и где граница его терпения.

"Дело ведь не в границах терпения, а дело в том, что нужно добиться результата", — подчеркнул в своем ответе глава российского государства.

В отношении каких-то вопиющих случаев нужно, по мнению Путина, безусловно и крайние меры применять, когда нужно.

"Но если кто-то что-то не делает, я считаю, что в этом есть и моя вина", — признался Путин.

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить. По некоторым вопросам еще до начала телевизионной трансляции были решены.