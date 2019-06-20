Президент пообещал дагестанским ополченцам статус ветеранов

Дагестанские ополченцы, которые в 1999 году сражались с террористами, получат статус ветеранов, соответствующее поручение отдал Владимир Путин во время "Прямой линии".

Напомним, в августе 1999 года на территорию Республики Дагестан прорвались крупные силы террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Помимо подразделений российской армии и полиции бандитам противостояли до 4 тысяч ополченцев. Несколько десятков из них погибли.

До сегодняшнего дня люди, которые защищали свою страну от террористов, статуса участников боевых действий не имели.