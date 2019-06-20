Филарет созвал поместный собор для восстановления патриархата

В Свято-Владимирском патриаршем соборе Киева проходит Поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Почетный глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Филарет созвал его для восстановления патриархата.

Во вступительном слове Филарет заявил, что собор собрался "в сложное время, так как УПЦ сейчас не объединяется, а разделяется, но против Киевского патриархата началась борьба против своих же архиереев, своего духовенства и членов церкви".

Параллельно в одном из киевских отелей проходит встреча представителей ПЦУ, передает ТАСС. Там уже заявили, что поместный собор не признают, так как он является неуставным, и предупредили о "канонических и юридических последствиях".

Ранее Филарет заявил, что "новая церковь" Украины не является канонической и не имеет автокефалии, поскольку ее никто не признал, кроме Константинополя. Он открыто обвинил главу ПЦУ Епифания и экс-президента Петра Порошенко в том, что они его обманули.