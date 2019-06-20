Хавбек Маркос Льоренте перешел из "Реала" в "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" официально объявил о трансфере полузащитника другого столичного клуба "Реала" Маркоса Льоренте. По разным сведениям "сливочные" получили за хавбека, который довольно редко проходил в основной состав, от 35 до 40 млн евро.

Официальные представители "матрасников", как называют в фанатской среде "Атлетико", сообщили, что переход станет фактом, если футболист успешно пройдет медицинское обследование в новом клубе. Контракт полузащитника с "красно-белыми" будет рассчитан на пять лет.