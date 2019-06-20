Харьковчанин сбил спортсмена и выбросил его велосипед

Небольшое ДТП в Харькове обернулось стычкой между владельцем кроссовера и сбитым им велосипедистом. Дуэль на проезжей части попала в объектив камеры регистратора.

Инцидент произошел около половины девятого утра 20 июня. Водитель подрезал двигавшегося между рядами велосипедиста, а потом и сбил его, но упавший мужчина сломал зеркало Mitsubishi Outlander.

Но это было только завязкой конфликта: водитель так торопился покинуть салон, что забыл поставить машину на ручной тормоз, в результате, когда он вытащил помятый велосипед из-под колес, кроссовер тронулся вперед. Остановив его, он переключился на владельца железного коня, который бил ногами по фарам.

В конце концов раздосадованный автолюбитель выбросил велосипед на тротуар, а самого спортсмена обратил в бегство, после чего сел за руль и позвонил в полицию. Чем завершилась эта история, остается неизвестным.