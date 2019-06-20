Если отмотать время назад, Путин все равно согласился бы стать президентом
Президент России Владимир Путин рассказал, что если отмотать историю на двадцать лет назад, он вновь бы принял предложение Бориса Ельцина сменить его на посту руководителя страны, поскольку в то время Россия находилась в сложной ситуации.
По словам главы государства, когда Борис Ельцин предложил ему стать президентом, Путин сказал, что не готов и не представляет для себя такой судьбы, но, в конечном итоге, согласился. Президент отметил, что на тот момент Россия находилась в очень сложной ситуации. "Если бы тогда террористам удалось реализовать свой план в Дагестане, то тогда возникли бы системные проблемы на всем Северном Кавказе, а потом и в Поволжье", — подчеркнул президент, отмечая, что этого России удалось избежать, а также получилось сохранить суверенитет и территориальную целостность.
Владимир Путин рассказал, что благодарен Дагестану и дагестанцам за их позицию тогда и сегодня. "Ответ на ваш вопрос может быть положительный, тем более что нам сделать это вместе удалось, благодаря поддержке всей страны", — отметил президент, отвечая во время "Прямой линии" на вопрос о том, согласился бы он, отматывая историю на двадцать лет назад, вновь принять предложение Ельцина.
В августе 1999 года в Дагестан вторглись боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Российским войскам на помощь пришли отряды ополченцев, которые были сформированы из местных жителей.
Ранее во время "Прямой линии" поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий.
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