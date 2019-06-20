"Аякс" продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом

Футбольный "Аякс", ставший главным возмутителем спокойствия в Лиге чемпионов сезона-2018/19, продлил соглашение с нынешним наставником амстердамского клуба Эриком тен Хагом. Новый контракт с ним рассчитан до 30 июня 2022 года.

По текущему договору голландский специалист должен был работать в "Аяксе" до 30 июня 2020 года. Однако руководство клуба не стало дожидаться его окончания и заранее подписало с тен Хагом новое соглашение, сообщает официальный сайт амстердамцев.

Напомним, что 48-летний тренер возглавил команду из Амстердама в январе 2018 года. Под руководством тен Хага "Аякс" в сезоне-2018/19 стал чемпионом Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.