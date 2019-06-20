Законом об оскорблении госсимволов злоупотреблять нельзя, уверен Путин

Граждане имеют полное право критиковать власть, обращать внимание на проблемы, связанные с органами госуправления. Что касается закона об оскорблении государственных символов, то речь идет о борьбе с глумлением над флагом или, например, гербом России, пояснил Владимир Путин на "Прямой линии".

Президент особо отметил, что новым законом нельзя злоупотреблять и попросил Генеральную прокуратуру проследить за этим.