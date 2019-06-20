Новости Спорт

Все видео этой рубрики
20 июня 201915:59

Состав "Краснодара" может пополнить полузащитник сборной Голландии

Один из ведущих клубов российской футбольной премьер-лиги "Краснодар" намерен перед стартом нового сезона усилить свои ряды 24-летним хавбеком сборной Голландии и роттердамского "Фейеноорда" Тонни Виленой. По оценкам инсайдеров трансфер может выйти на сумму от 8 до 10 млн евро.

Как сообщают эксперты голландского издания Algemeen Dagblad, сам игрок, который провел за национальную команду 15 матчей, не против продолжить карьеру на юге России. Но он находится в отпуске, напоминает "Спорт-экспресс", так что пока переговоры идут на уровне представителей клубов. О серьезности краснодарских "быков" в этом переходе говорит то, что делегацию клуба в Голландии возглавляет генеральный директор Владимир Хашиг.

Сейчас

16:11

ЕС продлил санкции против России на год

15:19

Путин не собирается объединять Россию и Белоруссию

15:00

Путин не допустит либерализации наркотической статьи

14:42

Дагестанским ополченцам дадут статус ветеранов

13:35

Путин признал реальную ошибку правительства

13:05

Владимир Путин назвал три главные проблемы в медицине

12:42

Путин рассказал о повышении пенсий военным

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

О медицине, мусоре, фермерах и наркотиках. Главные заявления президента на "Прямой линии"

О медицине, мусоре, фермерах и наркотиках. Главные заявления президента на "Прямой линии"

1 час назад
Путин - инопланетянин? Блиц президента в прямом эфире

Путин - инопланетянин? Блиц президента в прямом эфире

7 минут назад
Ушел из жизни основной акционер "Уралсиба"

Ушел из жизни основной акционер "Уралсиба"

26 минут назад

Трансляции

17:25

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 21 июня

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Путин о расследовании по "Боингу": там нет никаких доказательств

Путин о расследовании по "Боингу": там нет никаких доказательств

25 минут назад
ЕС продлил санкции против России на год

ЕС продлил санкции против России на год

40 минут назад
Путин: снижение расходов на оборону не влияет на безопасность страны

Путин: снижение расходов на оборону не влияет на безопасность страны

33 минуты назад
Следователи проверят, почему в селе под Тюменью нет воды

Следователи проверят, почему в селе под Тюменью нет воды

49 минут назад
Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы

Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы

10 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

8 часов назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

21 час назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

22 часа назад
Загитова: попросила бы Путина провести в России чемпионат фигуристов

Загитова: попросила бы Путина провести в России чемпионат фигуристов

7 минут назад
Путин: возвращение к социализму возможно только через тяжелые внутренние конфликты

Путин: возвращение к социализму возможно только через тяжелые внутренние конфликты

59 минут назад
Если отмотать время назад, Путин все равно согласился бы стать президентом

Если отмотать время назад, Путин все равно согласился бы стать президентом

1 час назад
Путин не собирается объединять Россию и Белоруссию

Путин не собирается объединять Россию и Белоруссию

1 час назад
Путин: закон о суверенном Рунете не направлен на его ограничение

Путин: закон о суверенном Рунете не направлен на его ограничение

1 час назад
Чтобы слово "отмучился" перестало существовать: Путина спросили о врачах и наркотиках

Чтобы слово "отмучился" перестало существовать: Путина спросили о врачах и наркотиках

1 час назад
Харьковчанин сбил спортсмена и выбросил его велосипед

Харьковчанин сбил спортсмена и выбросил его велосипед

1 час назад
Филарет созвал поместный собор для восстановления патриархата

Филарет созвал поместный собор для восстановления патриархата

1 час назад
Президент пообещал дагестанским ополченцам статус ветеранов

Президент пообещал дагестанским ополченцам статус ветеранов

2 часа назад
"Было много другого". Путин дал характеристику правления Брежнева

"Было много другого". Путин дал характеристику правления Брежнева

2 часа назад
СК начал проверку нарушений прав жителей Красноярска после "Прямой линии"

СК начал проверку нарушений прав жителей Красноярска после "Прямой линии"

2 часа назад
Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать

Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать

2 часа назад
Решение о строительстве моста через реку Лена должно принять правительство

Решение о строительстве моста через реку Лена должно принять правительство

2 часа назад
Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах

Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах

2 часа назад
Разыскиваемый Россией Плахотнюк бежал из Молдавии через Украину в Лондон

Разыскиваемый Россией Плахотнюк бежал из Молдавии через Украину в Лондон

2 часа назад
У Путина спросили, куда делась чудь и о реакции на взятки грузовиками

У Путина спросили, куда делась чудь и о реакции на взятки грузовиками

2 часа назад
Путин заступился за "Единую Россию" и напомнил о кризисе девяностых годов

Путин заступился за "Единую Россию" и напомнил о кризисе девяностых годов

2 часа назад
Cadillac представил обновленный кроссовер XT5

Cadillac представил обновленный кроссовер XT5

2 часа назад
Для сотрудников МВД расширится список стран, куда они смогут выехать

Для сотрудников МВД расширится список стран, куда они смогут выехать

2 часа назад
Ушел из жизни выдающийся дипломат Леонид Замятин

Ушел из жизни выдающийся дипломат Леонид Замятин

3 часа назад
Мусорная проблема: рост тарифов неизбежен, но решать проблему надо сейчас

Мусорная проблема: рост тарифов неизбежен, но решать проблему надо сейчас

3 часа назад
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

3 часа назад
"Умная" колонка распознает сердечный приступ и своевременно вызовет помощь

"Умная" колонка распознает сердечный приступ и своевременно вызовет помощь

4 часа назад
За отсутствие полиса ОСАГО накажут так, что мало не покажется

За отсутствие полиса ОСАГО накажут так, что мало не покажется

4 часа назад
Пьяный водитель устроил погром на парковке в Новом Уренгое

Пьяный водитель устроил погром на парковке в Новом Уренгое

4 часа назад
В московском метро открылись четыре новые станции

В московском метро открылись четыре новые станции

4 часа назад
Официально, целиком и полностью рассекречен доступный кроссовер Kia Seltos

Официально, целиком и полностью рассекречен доступный кроссовер Kia Seltos

4 часа назад
"Все оставлю добрым мирянам": Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына "навсегда"

"Все оставлю добрым мирянам": Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына "навсегда"

5 часов назад
Минобороны РФ: Ту-95МС не нарушали границ Японии

Минобороны РФ: Ту-95МС не нарушали границ Японии

5 часов назад
Тюрьма меняет пол: арестованная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Тюрьма меняет пол: арестованная бегунья из Кении оказалась мужчиной

5 часов назад
Девушка покорила Интернет мультяшной мимикой

Девушка покорила Интернет мультяшной мимикой

5 часов назад
Бойко-Великого обвиняют в растрате нескольких миллионов "Кредитного Экспресса"

Бойко-Великого обвиняют в растрате нескольких миллионов "Кредитного Экспресса"

6 часов назад
Вдохновлённый улитками: создан суперклей многократного использования

Вдохновлённый улитками: создан суперклей многократного использования

6 часов назад