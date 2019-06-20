Состав "Краснодара" может пополнить полузащитник сборной Голландии

Один из ведущих клубов российской футбольной премьер-лиги "Краснодар" намерен перед стартом нового сезона усилить свои ряды 24-летним хавбеком сборной Голландии и роттердамского "Фейеноорда" Тонни Виленой. По оценкам инсайдеров трансфер может выйти на сумму от 8 до 10 млн евро.

Как сообщают эксперты голландского издания Algemeen Dagblad, сам игрок, который провел за национальную команду 15 матчей, не против продолжить карьеру на юге России. Но он находится в отпуске, напоминает "Спорт-экспресс", так что пока переговоры идут на уровне представителей клубов. О серьезности краснодарских "быков" в этом переходе говорит то, что делегацию клуба в Голландии возглавляет генеральный директор Владимир Хашиг.