Путин: возвращение к социализму возможно только через тяжелые внутренние конфликты

Президент России Владимир Путин назвал возвращение России к социализму маловероятным и возможным только через "очень тяжелые конфликты".

Об этом глава государства рассказал в ходе "Прямой линии", которую транслирует телеканал "Россия 24".

Руководитель страны подчеркнул, что возвращение к социализму маловероятно и он полагает, что России не нужны социальные конфликты. При этом он не исключил, что легальные политические силы левых убеждений могут контролировать страну и высшую власть.

Путин напомнил, что национализировать все отрасли – это одно, а добиться того, чтобы они при этом эффективно работали – совсем другое. Он отметил, что элементы государственного влияния и государственного регулирования в современной России и так присутствуют.

Президент РФ привел в пример референдум 17 марта 1991 года о судьбе Советского Союзе, в ходе которого за сохранение страны высказалось почти 77,85%, а против выступило 22,15%. Он отметил, что несмотря на преобладание сторонников СССР, "потом почему-то никто об этом не вспомнил, и Верховный Совет РСФСР по сути проголосовал за роспуск СССР".

По словам Путина, фактически за роспуск Советского Союза проголосовала находившаяся тогда у власти Коммунистическая партия, выступавшая за идеи социализма.