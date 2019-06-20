Путин призвал Киев проявить волю для урегулирования в Донбассе

"В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода, решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно", — подчеркнул президент России Владимир Путин, говоря о конфликте в Донбассе.

В ходе "Прямой линии" глава российского государства отметил, что новый президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости решать эту проблему.

"Собственно, сделал это ядром своей избирательной кампании. Но сейчас что происходит? – поинтересовался Владимир Путин. — Будучи за границей, в Париже, по-моему, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему?"

Владимир Путин призвал своего украинского коллегу проявить волю для урегулирования конфликта в Донбассе. При этом Путин сделан Зеленскому комплимент, назвав шестого президента Украины талантливым человеком.

Он заметил, что помнит выступление Зеленского на КВН в Москве в середине 2000-х годов.

"Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, — не смешно. Это не комедия, это трагедия", – подчеркнул президент России.

Владимир Путин добавил, что в подписанный им 29 апреля 2019 года указ об упрощении получения российского гражданства проживающих на Украине людей и беженцев уже находящихся в России могут быть внесены изменения. Он пообещал сделать этот процесс проще и удобнее.

Это президент России пообещал после обращения семьи, которая после начала боевых действий в Донбассе приехала в Набережные Челны. При этом Путин пояснил, что проблемы связаны с документами, которые требуют с граждан Украины. Чтобы их получить, беженцам с Украины надо возвращаться снова на Украину.

"Я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", — заявил Путин, говоря о предоставлении беженцам российского гражданства.