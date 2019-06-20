Путин: Россия не торгует своими союзниками, интересами и принципами

Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности большой сделки с США по сирийскому вопросу, отметил, что Россия не торгует союзниками, интересами и принципами.

По словам главы государства, сделка — "это какое-то коммерческое предприятие", потому торг вышеперечисленными понятиями невозможен. При этом президент отметил, что Россия может договариваться со своими партнерами о решении тех или иных насущных проблем.

Владимир Путин подчеркнул, что одна из проблем, которую сообща должны решать Россия, Турция, Иран, США и другие страны — это вопрос о создании координационного комитета и начала его функционирования. "Может быть это решено или нет? Я считаю, что может при доброй воле всех заинтересованных сторон", — отметил президент во время "Прямой линии".

Владимир Путин также добавил, что в урегулировании ситуации в Сирии заинтересованы другие страны региона — Израиль, Египет, Иордания, а также ряд европейских стран, которые страдают от потока мигрантов. По словам главы государства, "консолидированно работать нужно всем вместе".