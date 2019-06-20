Президент: часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях

Россия готова к диалогу с США, но он не будет простым, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Диалог всегда востребован, подчеркнул президент, но в США, "даже если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу" России, существует масса ограничений со стороны других властных институтов. "Тем более, что сейчас действующий глава государства будет оглядываться на требования избирательной компании, в которую он уже вступил", — добавил Путин.

Он подчеркнул, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях, пытаясь "что-то выловить для себя в этой мутной воде". Фейки не подтверждаются, "но, тем не менее, с усилиями, достойными лучшего применения", все продолжается одно и то же".

Как только США будут готовы к диалогу, Россия ответит тем же, тем более, сторонам есть, что обсудить. Это и международная безопасность – как с точки зрения разоружения, так и сточки зрения налаживания нормальных отношений, и экономика – американские компании продолжают работать на российском рынке, "хоть оборот и небольшой".

Путин также сообщил, что Россия пока не получила вразумительного ответа от США на предложения по совместной борьбе с кибератаками, хотя Москва неоднократно предлагала Вашингтону "начать диалог по выработке каких-либо правил в киберпространстве".

Ранее на предложение по совместной борьбе с кибератаками согласился президент Барак Обама, но никаких попыток предпринять не успел. Администрация Дональда Трампа также отреагировала на предложение положительно, но далее никакого развития не последовало.