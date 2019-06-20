Путин: снижение расходов на оборону не влияет на безопасность страны

Россия — единственная великая военная держава, которая сокращает оборонные расходы, заявил Владимир Путин во время "Прямой линии". Так в 2017 году на военные нужды направили 3,4% от внутреннего валового продукта страны, в 2018 – 3%, а в 2019 году – всего 2,9%.

Несмотря на это, Россия продолжает полностью обеспечивать свою безопасность и даже обгонять на два-три шага конкурентов. Речь идет, конечно, о гиперзвуковом оружии, пояснил президент.

Напомним, в марте 2018 года в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новейших образцах вооружения, которые уже созданы в России. Среди них, например, планирующий боевой блок "Авангард". Он может двигаться в 27 раз быстрее скорости звука. Кроме того, на опытно-боевом дежурстве уже стоит гиперзвуковой комплекс "Кинжал", способный разгоняться до 10 махов.