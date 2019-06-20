Следователи проверят, почему в селе под Тюменью нет воды

В ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным жительница села Каскара под Тюменью пожаловалась главе государства на отсутствие водопровода в населенном пункте. По словам местных жителей, воду им приходится покупать в бутылках.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по региону "Интерфаксу" сообщили, что по данному факту начата проверка, в рамках которой следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию.

Аналогичную проверку проводит и прокуратура Тюменской области, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В свою очередь губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что водопровод от Тюмени до села Каскара будет реконструирован в 2020 году.