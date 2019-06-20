ЕС продлил санкции против России на год

Совет ЕС продлил ограничительные меры, которые введены в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Санкции применяются к лицам ЕС и компаниям, которые базируются в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя, сообщает РИА Новости.

Крым стал российским регионом после референдума, который провели в марте 2014 года. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались положительно за вхождение в состав России. Украина, в свою очередь, по-прежнему считает Крым своей территорией.