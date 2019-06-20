Ушел из жизни основной акционер "Уралсиба"

После продолжительной болезни ушел из жизни основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, передает "Интерфакс". Ему было 56 лет.

Ранее СМИ сообщали, что в июле 2018 года у Владимира Когана случился инсульт. Тогда в банке заявили, что не планируют менять из-за этого состав и структуру правления.

С ноября 2015 года банк "Уралсиб" находится на санации. Для спасения кредитной организации Владимир Коган получил от Центробанка 81 миллиард рублей. В результате процедуры санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, у его прежнего владельца Николая Цветкова осталось 11,35%.