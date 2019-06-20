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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 5 минут назад
Путин - инопланетянин? Блиц президента в прямом эфире
"Прямая линия с Владимиром Путиным" традиционно заканчивается короткими (и не всегда серьезными) вопросами.
На этот раз во время блица президента России, в частности, спросили, почему все "поливают" Россию, а он остается вежливым и называет их "партнерами"?
Путин ответил, что хоть он и рос во дворе, но это был ленинградский, петербургский двор. Он считает, что именно этот город сыграл роль в становлении его личности.
Кроме того, отметил президент, он всегда думает о России, а если у других стран нет культуры, то это их проблемы.
Спросили у Путина и о том, знает ли он какие-то анекдоты про себя. Глава государства признался, что слышал, но на просьбу рассказать какой-нибудь из них, ответил: "У меня теперь есть коллега, который справится с этим лучше, чем я".
Школьник спросил президента, что он делает, если ленится? Путин ответил, что самый эффективный способ бороться с ленью — это начать работать.
Спросили главу государства даже о том, не инопланетянин ли он?
"Нет, я не инопланетянин, — сказал президент, отметив, что у него "есть доказательства и свидетели" в лице его родных, близких. "Моих детей, в конце концов", — напомнил Путин.
Одно из предложений во время блица касалось предложения проехать по стране "неузнаваемо" – как в фильме "Каникулы президента".
Путин сказал, что по стране он ездит и будет ездить, чтобы смотреть, как живут простые люди, однако неузнаваемым при этом стать никак не сможет.
На вопрос, когда он "перестанет заниматься мелочевкой", Путин ответил, что не считает личные дела россиян мелочью.
На последний вопрос блица президент отреагировал эмоциональнее всего. Путина спросили, есть ли что-то, за что ему стыдно?
Глава государства вспомнил ситуацию, как во время одной из поездок перед ним на колени упала женщина.
Она передала ему записку и попросила о помощи. Глава государства пообещал женщине прочесть ее и передал записку помощникам, а они ее потеряли.
Владимир Путин признался, что за ту ситуацию ему стыдно "по сей день".
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