Путин одобрил прием девушек в Нахимовское морское училище

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в Нахимовском военно-морском училище в Санкт-Петербурге будут проходить обучение и девушки, и сообщил о готовящемся по этому поводу решении.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства заявил в ходе "Прямой линии", отметив, что надеется, что после того, как он это сказал, данное решение будет осуществлено.

Нахимовское училище в Ленинграде было образовано 21 июня 1944 года для обучения и воспитания сыновей военнослужащих Военно-морского флота, Красной армии и партизан. С тех пор более училище окончило более 14000 человек, большинство из которых связали свою дальнейшую судьбу с флотом.