Даниил Квят: уже не терпится сесть за руль машины "Формулы-1" во Франции

Российский пилот итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет на французском автодроме "Поль Рикар" в Ле-Кастелле.

"Я с нетерпением жду момента, когда впервые проеду по автодрому "Поль-Рикар" за рулем машины Формулы-1. – приводит слова Квята F1News.Ru. – Мне кажется, что там мы сможем показать более высокие результаты, чем в предыдущем Гран-при".

Также Квят рассказал о том, что в последний раз высыпал на французской трассе в 2011 году, когда был пилотом Формулы Renault. "Я не очень хорошо помню трассу. Конечно, я изучал ее конфигурацию на симуляторе, но мне уже не терпится сесть за руль на тренировках и поскорее освоиться".