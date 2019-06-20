Путин о расследовании по "Боингу": там нет никаких доказательств

Президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам "Прямой линии" рассказал о том, что Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если ответственность на ее плечах лежит.

Глава государства прокомментировал расследование по "Боингу". По его словам, там нет никаких доказательств и российская сторона предоставляла свои, "но нас никто слушать не хочет".

Владимир Путин, в свою очередь, спросил о том, кто разрешил полеты над зоной боевых действий и где доказательства того, что стреляли ополченцы. "Нет доказательств", — отметил президент.