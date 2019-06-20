Путин: мы не стремимся к статусу великой державы

"Мы не стремимся к статусу великой державы, так как в это понятие закладываются элементы влияния на другие страны, как это делал СССР, — ответил Владимир Путин на вопрос во время пресс-подхода после "Прямой линии" 20 июня 2019 года. – Нельзя заставить другие народы жить по своим собственным лекалам".

По словам президента России, западные партнеры России не учитывают опыта Советского Союза и наступают на советские грабли. При этом Путин добавил, что многие страны по-прежнему являются империями и строят свою политику в имперском ключе.