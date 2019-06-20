Загитова: попросила бы Путина провести в России чемпионат фигуристов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была в числе лиц, приглашенных в студию канала "Россия" во время "Прямой линии с президентом Владимиром Путиным". Спортсменка рассказала, какой вопрос она бы задала главе государства.

"Здравствуйте, мне очень приятно находиться здесь. Я бы хотела задать Владимиру Владимировичу вопрос, касающийся спорта: возможно ли, что у нас в России пройдут крупные международные соревнования фигуристов, например, чемпионат мира?" – сказала Загитова.

Напомним, что последний по времени смотр сильнейших фигуристов планеты прошел на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а чемпионат мира – в 2011 году в Москве. Получается, что спортсмены поколения Загитовой пока не получили возможности выступить на мировом первенстве перед своими зрителями.