"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Зинченко

Украинский крайний защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заключил новый контракт с командой, 22-летний футболист подписал соглашение с "горожанами", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.

Ранее "Вести.Ru" уже сообщали, о том что Зинченко будет предложен новый контракт, условия которого будут значительно отличаться в лучшую сторону от прежних. Своей игрой он впечатлил главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.

"Трудно выразить, насколько я счастлив от того, что поставил свою подпись под этим контрактом, – приводит слова украинского футболиста пресс-служба "Манчестер Сити". – Этот клуб предлагает футболистам все, что нужно для совершенствования и развития, поэтому остаться здесь еще на пять лет – большая честь".

Напомним, Зинченко стал игроком английской команды летом 2016 года, перейдя из "Уфы". В составе "горожан" Александр принял участие в 43 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Также на его счету 27 матчей и два гола за сборную Украины.