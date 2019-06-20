Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции. Бывший начальник наркополиции "Раменского обвиняется по трем статьям.

Решение об аресте принял суд. Арестованный обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия по части 3 статьи 286, в фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности по части 4 статьи 303 и в незаконном обороте психотропных веществ по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России, пояснила официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета Подмосковья Ольга Врадий.

В феврале 2017 года обвиняемый, по данным следствия, приказал троим своим подчиненным сфальсифицировать материалы против жителя Раменского. При этом сам начальник приобрел, хранил, а затем подбросил жертве амфетамин. Задержанный житель 11 месяцев провел под стражей. При этом суд не нашел в действиях жертвы наркополицейских состава преступления. Суд вернул материалы на дополнительное расследование, затем мужчина вышел на свободу.

Теперь дело развернулось в другую сторону: против тех, кто подбросил психотропные вещества и сфальсифицировал уголовное дело.

В рабочих кабинетах и по местам жительства обвиняемых проведены обыски. Были изъяты документы и предметы, которые имеют существенное значение для дальнейшего расследования. Также назначены компьютерно-техническая и генетическая экспертизы, допрошены свидетели.

Дело о подбросе наркотиков приобрело новую остроту после "дела" журналиста Голунова, которого задержали в Москве на Цветном бульваре. Журналисту также были подброшены наркотики. При этом экспертизы показали, что сам Голунов наркотиков не употреблял и их не касался. После инцидента с Голуновым президент России Владимир Путин уволил двух генералов.