Молодые "старики": прыжок с парашютом, модные дефиле и отцовство в 60+
После 60-ти у них рождаются дети, или же появляются в семьях малыши из детдомов, они прыгают с парашютом, поют, танцуют, становятся топовыми блогерами, путешествуют, начинают может скромное, но собственное дело, а некоторые даже выходят на подиум.
Это – о тех, кто решил бросить вызов поговорке: "Старость не радость".
Историй, когда люди в предпенсионном и пенсионном возрасте могут сказать: "Сейчас жизнь только начинается", уже не так и мало.
В "Прямом эфире" – те, кто бросил вызов собственному возрасту. Среди них, например, Нина Григорьевна Демидова, которая в 65 лет благодаря программе "Прямой эфир" осуществила свою давнюю мечту: совершила первый прыжок с парашютом.
А еще она похудела на 34 килограмма, стала заниматься живописью, танцевать и петь.
Особая история – у знаменитых "Бурановских бабушек", которые в своем почтенном возрасте практически победили в Международном песенном конкурсе "Евровидение", а на гонорар построили церковь в родной деревне.
Теперь они собственными силами создают при ней приют для одиноких стариков, продолжают петь и репетировать в местном Доме культуры и до сих пор "чувствуют себя на 18".
Показателен и пример Татьяны Наговицыной, которая в свои 72 года выглядит лет на 20 лет моложе. Этому способствуют здоровый образ жизни, йога и хореография. А еще она читает прогноз погоды на челябинском телевидении и посещает имидж-клуб, где занимается со специалистами по дефиле.
Что говорят о своем позднем отцовстве народный артист России Владимир Девятов, старшей дочери которого 42, а младшей всего три года?
Как подстегивает маленький ребенок народного артиста России Владимира Стеклова, которые стал отцом в 70 лет?
На что еще способны люди, которые не считают и не собираются считать себя "стариками"?
О них, а также о том, как можно присоединиться к Всероссийскому флэшмобу "55+", — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", на телеканале "Россия 1".
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