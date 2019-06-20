20 июня 201917:30
Аистята отбились от многочисленных атак ястреба, но потеряли брата
Настоящий блокбастер сняла установленная над гнездом аиста камера наблюдения, зафиксировавшая слаженные действия птенцов по отражению атак хищника.
Трагические события произошли утром 20 июня на территории Эстонии. На кадрах видно, как трое аистят поднимают гомон после появления рядом ястреба-тетеревятника и отбивают три его атаки. История могла бы завершиться победой юнцов, но во время четвертого налета хищнику удалось выбить из гнезда одного из малышей.
На этом хищник не успокоился и продолжил атаки, однако более не снискал удачи и вскоре ретировался, оставив аистят горевать о погибшем брате.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Главные заявления президента на "Прямой линии"
- ЕС продлил санкции против России на год
- Ушел из жизни основной акционер "Уралсиба"
- Алибасов после комы выгнал сына "навсегда"
- В московском метро открылись четыре новые станции
Самое читаемое
-
Мать убитой в Испании россиянки практиковала нетрадиционную репродукцию
- Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат
- Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу
- Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
- Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу. Виде
Телеканал "Россия"
-
Бари Алибасов рассказал Малахову, что видел на том свете
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Вышел тизер-трейлер романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки"
- Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
Вести.Экономика
-
Как ФРС обошлась без сюрпризов, но все же удивила рынки
- Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы
- Орешкин пообещал российской экономике серьезные изменения
- Инвесторы раскупили самый длинный госдолг РФ
- Санкции Евросоюза против России продлят на 6 месяцев
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Как это работает: пена для бритья с ментолом для лечения солнечных ожогов
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
- Модный напиток с шариками забил весь желудок ребенка
Вести в 20.00
-
Крушение "Боинга": следствие назвало подозреваемых
- Зеленского упрекнули в бездействии
- Трамп идет на второй срок
Вести-Москва
-
Лихач на "Ламборгини" сбежал от патруля ДПС на Воробьевых горах
- Оранжевая жара: прохлады не ожидается до следующей недели
- В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов
- "Привет, Москва": столичная подземка превратилась в театральные подмостки
- Московские студенты и вузы улучшают свои позиции в рейтингах
- В столице открылся форум социальных инициатив регионов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Гранаты против старости: антивозрастное соединение испытано на людях
- Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз и алкоголизм
- Никаких 15 миллиардов: к 2100 году прогнозируется замедление темпов роста населения
- "А мы пойдём на север": останки древних гиен впервые найдены в Арктике
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео
Сегодня
Трамп указал Ирану на "большую ошибку"
56 минут назад
Трансляции
ЕС продлил санкции против России на год
2 часа назад
Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы
11 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца
23 часа назад
Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
56 минут назад
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
57 минут назад
Ушел из жизни основной акционер "Уралсиба"
2 часа назад
Путин не собирается объединять Россию и Белоруссию
3 часа назад
Cadillac представил обновленный кроссовер XT5
4 часа назад
Ушел из жизни выдающийся дипломат Леонид Замятин
4 часа назад
В московском метро открылись четыре новые станции
6 часов назад
Минобороны РФ: Ту-95МС не нарушали границ Японии
7 часов назад
Девушка покорила Интернет мультяшной мимикой
7 часов назад