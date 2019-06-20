Аистята отбились от многочисленных атак ястреба, но потеряли брата

Настоящий блокбастер сняла установленная над гнездом аиста камера наблюдения, зафиксировавшая слаженные действия птенцов по отражению атак хищника.

Трагические события произошли утром 20 июня на территории Эстонии. На кадрах видно, как трое аистят поднимают гомон после появления рядом ястреба-тетеревятника и отбивают три его атаки. История могла бы завершиться победой юнцов, но во время четвертого налета хищнику удалось выбить из гнезда одного из малышей.

На этом хищник не успокоился и продолжил атаки, однако более не снискал удачи и вскоре ретировался, оставив аистят горевать о погибшем брате.