Трамп указал Ирану на "большую ошибку"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил очень большую ошибку, сбив американский беспилотник. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник, после того, как он нарушил воздушное пространство страны в ее южной части. Позже в США заявили, что беспилотник сбили над Ормузским проливом.

Ответ на действия Ирана будут обсуждать в Белом доме на специальном совещании, которое пройдет в скором времени, передает РИА Новости.