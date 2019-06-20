Защитник Виталий Денисов стал игроком "Рубина"

Бывший крайний защитник московского «Локомотива» и самарских "Крыльев Советов" Виталий Денисов продолжит карьеру в "Рубине", 32-летний футболист подписал соглашение с казанской командой, рассчитанное до конца сезона-2019/20.

В новой для себя команде Виталий будет выступать под номером "29". Денисов – чемпион России (2018), обладатель Кубка России (2005, 2015, 2017). Имеет награду Обладателя Кубка УЕФА (2005), но в еврокубках в составе армейцев на поле не выходил. В 2013 году признан Федерацией футбола Узбекистана лучшим игроком года.

Напомним, Денисов летом прошлого года на правах аренды перешел из "Локомотива" в "Крылья Советов". В составе самарской команды в минувшем сезоне принял участие в 18 играх во всех турнирах и отдал две результативных передачи.