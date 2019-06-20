Летний вопрос: Владимир Путин раскрыл свои гастрономические предпочтения

Журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде задала Владимиру Путину после "Прямой линии" летний вопрос, который регулярно делит интернет-пользователей на два непримиримых лагеря — на любителей окрошки на кефире и тех, кто предпочитает это деликатесное блюдо на квасе. Президент России поделился с ней своим секретом.

Он признался, что сам предпочитает окрошку на квасе. Квас у главы российского государства домашний. Его специально готовят повара.

Путин ответил и еще на ряд личных вопросов. Он, например, признался. Что ему не надоело еще быть президентом, иначе он бы не баллотировался на новый срок. А также Путин ответил еще один личный, хотя и странный вопрос. Президенту России пришлось признаться, что он не инопланетянин. И у него есть доказательства этого: свидетели в лице родных, близких, его детей.

На 17 по счету "Прямую линию с Владимиром Путиным" было послано 2 миллиона 645 тысяч обращений. При этом более миллиона из них поступили именно за 4 часа, когда Путин был в прямом эфире. Рекорд по обращениям к президенту был поставлен в 2015 году. Тогда на "Прямую линию с Владимиром Путиным" поступило 3,25 миллиона вопросов.