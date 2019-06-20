Снежная река сошла с гор в Австрии

Удивительное по красоте, но в то же время опасное явление наблюдал в австрийском Тироле немецкий турист — на его глазах со склона Альп сошла снежная река.

Описанные события произошли еще 12 июня, а сам автор назвал увиденное в коммуне Петной-ам-Арльберг "прощанием снега с горами". На кадрах видно, как снежная масса вливается и движется вниз по руслу высохшей реки, бурля и заполняя все лакуны.

"Страшно красиво!" — оценили пользователи удивительное для туристов явление, которое местные жители, по собственным признаниям, наблюдают ежегодно.