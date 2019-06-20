Годовалую девочку с температурой отказалась госпитализировать "скорая" — ребенок умер

Следовательный комитет начал проверку по факту смерти ребенка на юге Москвы.

По данным следствия, 15 июня вечером у годовалой девочки поднялась высокая температура и резко ухудшилось самочувствие. Родители ребенка вызвали скорую помощь, которая не стала госпитализировать малыша. Через некоторое время годовалая девочка умерла, сообщается на сайте Следственного комитета России по Москве.

В настоящее время проводится расследование случившегося, возбуждено уголовное дело. Допрашиваются медицинские работники, также назначена судебно-медицинская экспертиза.