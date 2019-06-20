Российской делегации пришлось под охраной покинуть здание парламента Грузии

В Тбилиси участникам Межпарламентской ассамблеи православия пришлось досрочно завершить сессию из-за угроз.

Заседание проходило в зале заседаний парламента Грузии, однако члены оппозиционной фракции "Европейская Грузия" блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым.

"В связи с угрозой православным депутатам принято решение сократить заседание и завершить сессию", — сообщил Гаврилов "Интерфаксу". Он также рассказал, что при выходе к журналистам на него было совершено нападение.

По данным СМИ, позднее члены российской делегации под усиленной охраной полиции покинули здание гостиницы и направились в сторону аэропорта. Несколько радикалов пытались прорваться к ним, однако правоохранительные органы этого не допустили.

Между тем, в Госдуме РФ призвали Грузию обеспечить неприкосновенность российских депутатов. "В любой стране вне зависимости от того, приезжает ли человек с официальным визитом или с частным, депутат любого парламента является лицом неприкосновенным", — напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.