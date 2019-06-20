Мария Шарапова проиграла Анжелик Кербер во втором круге турнира на Майорке
Российская теннисистка, 85-я ракетка мира Мария Шарапова во втором круге турнира на испанском острове Майорка в двух сетах за один час 32 минуты проиграла представительнице Германии Анжелик Кербер со счетом 2:6, 3:6
Россиянка четырежды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести, а у Кербер, занимающей шестое место в рейтинге WTA, один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейков из 12.
Таким образом, Шарапова потерпела третье поражение в последних пяти встречах. Кербер вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять победительница матча Паула Бадоса Хиберт (Испания, 132) – Каролин Гарсия (Франция, 23).
Напомним, Мария приняла участие в первом турнире после пятимесячного перерыва, связанного с травмой плеча. На старте турнира Шарапова обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову – 7:6 (10:8), 6:0.
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