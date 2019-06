США обвинили во лжи - беспилотник был сбит над Ираном

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в том, что они вторгаются на территорию его страны.

Об этом он проинформировал мировое сообщество в своем аккаунте Twitter, написав, что Вашингтон использует против Тегерана экономическое давление и тайные операции.

The US wages #EconomicTerrorism on Iran, has conducted covert action against us & now encroaches on our territory.



We don't seek war, but will zealously defend our skies, land & waters.



We'll take this new aggression to #UN & show that the US is lying about international waters