Зачем нужны нацпроекты и за что бывает стыдно: Путин ответил на вопросы россиян

Россияне должны почувствовать эффект от нацпроектов уже в этом году. Президент будет лично контролировать реформу переработки отходов. Морских млекопитающих можно будет ловить только для научных целей. Выплаты в 10-11 тысяч рублей после рождения ребенка распространят на семьи с доходом в два прожиточных минимума, спасателям повысят зарплату, а уголовную статью об организации преступного сообщества будут применять так, чтобы от эксцессов не страдали предприниматели.

Все это — лишь некоторые из заявлений, сделанных сегодня Владимиром Путиным на ежегодной "Прямой линии" — уже 17-й по счету. Глава государства более четырех часов отвечал на вопросы граждан в прямом теле- и радиоэфире. Всего поступило более двух с половиной миллионов обращений. Владимир Путин ответил более чем на 80 вопросов. Но и те, которые он не успел рассмотреть, тоже не остаются без реакции: и правительство, и губернаторы, и правоохранительные органы уже работают.

Вопросы летят каждую секунду. На прямой связи — вся страна. И в центре внимания темы, которые одинаково важны и для жителей мегаполисов, и для тех, кто живет в глубинке. Одна из таких тем — национальные проекты. От их выполнения зависит ни много ни мало будущее страны.

"Когда люди должны почувствовать первые результаты национальных проектов?" – звучит вопрос.

"Это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, и что такое нынешнее поколение никому не было понятно. А потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980 году. Результаты должны чувствоваться уже сейчас. В этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, на зарплатах. Мы видим, что проблема есть, но тенденции положительные тоже имеются", — ответил Путин.

"Предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнение нацпроектов, которые они курируют?"

"Все коллеги знают, что персональная ответственность в данной работе необходима и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление", — подчеркнул президент.

От реализации нацпроектов зависит многое, прежде всего борьба с бедностью — одна из важнейших государственных задач.

"На данный момент заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. У меня как командира отделения — 16 тысяч рублей. На такую зарплату сейчас, по нынешним ценам, прожить невозможно", — рассказал Станислав Таукачикас из населенного пункта Светлый Калининградской области.

"В каждом конкретном случае нужно разбираться. Действительно, в МЧС есть люди, которые в погонах служат. Я не знаю, он в погонах или нет. Думаю, что нет. Потому что на его месте человек в погонах получал бы 43 примерно тысячи. А все остальные, которые гражданский персонал так называемый, 13 или, как он, 16. Мы буквально в последние несколько месяцев с министром Зиничевым об этом много раз говорили. Решение принято. В этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять заработную плату где-то до 24 примерно тысяч. И на следующий год предусмотрено двумя траншами по полугодию 4 миллиарда, 8 миллиардов за год. Соответственно, у него, например, зарплата должна вырасти где-то до 32 тысяч", — ответил глава государства.

Вот та самая пожарная часть. Сотрудники постоянно готовы к выезду. регулярно проходят тренировки. Коллеги рассчитывают на внимание к их службе.

"Идем в огонь, в дым идем и поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы заработная плата была немножко повыше", — рассказал Евгений Бенко, начальник караула пожарной части.

Постепенно ситуация все же меняется. Средняя номинальная зарплата в России в этом году выросла почти до 44-45 тысяч рублей. В 2017 году она была чуть выше 33 тысяч.

Индексация пенсий по старости в этом году составила свыше 7%. Кроме того, с 1 апреля уже повышены на 2% государственные и социальные пенсии. А с октября увеличатся пенсии военным пенсионерам почти на 4%. Одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащим, — отмечает президент.

Кроме того, с прошлого года минимальный размер оплаты труда составил примерно 9 с половиной тысяч, а теперь этот показатель уже выше 11 тысяч рублей.

Но качество жизни — не только цифры. Люди должны почувствовать конкретные изменения — речь, например, о так называемой мусорной реформе. Есть и конкретная программа. Речь идет о строительстве двухсот комплексов по переработке мусора. Цена вопроса — 300 миллиардов рублей. Но наведение порядка в этой сфере не должно становиться ударом по кошельку жителей. А вопросов и претензий на этот счет — немало.

"За апрель месяц нам пришел счет уже в 133 рубля в месяц, значит, увеличилась сумма. И буквально позавчера пришла квитанция — уже 266 рублей. Почему у нас реформа на бумаге проходит, а на самом деле никаких продвижений нет?" – задал вопрос Роман Дмитриев из Омской области.

"Я не могу не согласиться с Романом, что это вызывает не только вопрос и недоумение, но и внутренний протест. И, естественно, такого не должно быть. Хотя есть некоторые вещи, на которые мы должны обратить внимание. Ну, скажем, никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Это первое. Во-вторых, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходится их везти подальше, а это тоже деньги, это же транспорт надо использовать, горючку надо тратить на это, и платить водителям, и так далее, и так далее. То есть это в принципе, действительно, может быть дороже. Но вот то, что Роман сказал, это требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание", — подчеркнул Путин.

Еще один вопрос, на который обратили внимание из Горно-Алтайска — развитие региональной авиации. Тарифы должны быть доступными для людей. Но все упирается в стоимость авиационного керосина. А все дело в том, что правительство ввело обратный акциз. Но в эти меры стабилизации авиационный керосин просто не включили.

Путин подчеркивает — это явное упущение, которые должно быть исправлено. Президент уже общался с кабмином на этот счет.

Работать на результат нужно быстро. В том, что российское общество и государство способны мобилизоваться и успешно провести важнейшие изменений — сомнений нет. Пример — все последние годы, когда Россия находится в условиях колоссального внешнего давления. В отношении Москвы ввели санкции, чтобы подорвать экономику. А результат — колоссальный рост целых отраслей. Один из лидеров — аграрный сектор.

"Если бы мне 10 лет назад, да и каждому из здесь сидящих в зале, сказали, что мы будем экспортировать, как вот в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 миллиарда долларов, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения. Сегодня это факт, и больше того, мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году этот сельхозэкспорт у нас составил 45 миллиардов долларов", — проинформировал президент РФ.

Более того, последние мировые тенденции и развязанные с подачи США торговые войны со своими же партнерами дают понять, насколько неправы были те, кто предлагал пойти на уступки.

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, внешние сигналы и будут, но кардинально ничего не изменится. Вот смотрите, ведь Китайская народная республика не имеет отношения к Крыму и к Донбассу, правильно? Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем, что полная чушь и ложь. Но Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на его товары — это, считай, те же санкции, увеличиваются и увеличиваются. Значит, теперь атака на Huawei. Откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном. Сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — Соединенных Штатов. Тоже самое происходит в отношении России, и будет происходить дальше. Поэтому, если мы хотим занять такое достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее, в том числе и прежде всего в сфере экономики", — поставил задачу Путин.

Много вопросов касаются борьбы с коррупцией. С одной стороны сообщения о задержаниях и уголовных процессах приходят регулярно и значит, уходить от наказания становится сложнее. Но с другой стороны масштабы иных хищений обескураживают.

"Девять миллиардов Захарченко — это целый грузовик купюр. Куда пойдут эти конфискованные миллиарды, кто ответит или отвечает за разгул коррупции? А вы, как гарант соблюдения закона, чувствуете личную ответственность за это безобразие?", — задал президенту вопрос Вячеслав Корчанов из Магадана.

"Ну, во-первых, конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. Часто мне говорят: может быть, мы это прикроем, может быть, это закроем? И у меня всегда на это только один ответ — нет. Если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны это всегда доводить до конца, и во-вторых, это нужно делать гласно. Откуда они берутся, эти деньги? Ну, понятно, из коррупционных схем, из бизнеса. Кстати сказать, здесь, как правило, обе стороны виноваты — одни тащат, другие берут. Куда они уходят? В доход государства, разумеется. И, конечно, и чиновники вообще, а представители правоохранительной сферы находятся в особом положении, и с них будет всегда особый спрос", — ответил руководитель страны.

"А когда вот узнали об этих складированных миллиардах, какими словами ваша реакция выражалась?", — спросили у него.

"Ну иногда лучше вслух не произносить, не смешно, на самом деле, реально. Действительно, когда узнаешь о миллиардах — это просто нет слов, печатных, во всяком случае. Но, повторяю еще раз, это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. Самый главный вопрос – в неизбежности наказания", — считает президент.

Разговор заходит о возможной декриминализация законодательства, том числе в медицинской сфере. Эту тему подняла Нюта Федермессер, основатель фонда помощи хосписам "Вера". Врачи боятся прибегать к опиоидным анальгетикам для обезболивания смертельно больных людей, опасаясь уголовной ответственности — в случае утраты наркотических препаратов.

"Не вовремя что-то записали, не теми чернилами, не так, ампула закатилась под сейф, достать ее сумели только на следующий день. И вот, когда с врачами говоришь, почему вы не обезболиваете, видите, не обезболенный пациент? Ну, понимаете тут вот наркотики, вот мы. Я это слышу постоянно", — рассказала Федермессер.

"Смотрите, если ампула с наркотическим веществом закатилась куда-то, как вы сказали, ее надо достать, если она просто закатилась. Второе. Там, к сожалению, в этой сфере тоже есть нарушения. И фиксируются случаи ухода в нелегальный оборот этих лекарственных препаратов. И мы должны иметь в виду, что это случается. Нужно просто выработать эту систему отчетности и фиксации. Ну, а если в рамках этой работы будут выявлены какие-то элементы жульничества, заработка на этом, это уже криминальный случай. Тогда с этим нужно будет разбираться отдельно. И вот Татьяна Алексеевна Голикова на связи у нас, она нас слышит. Здесь даже комментировать нечего. Я просто прошу обратить на это внимание и соответствующими образом отреагировать и подготовить предложения. Вот и все", — ответил президент страны.

К теме наркотиков — повышенное внимание после того, как в Москве был задержан журналист Иван Голунов, а позднее все претензии сняли. В обществе стала обсуждаться возможная декриминализация статьи, касающейся незаконного оборота наркотиков.

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. И поэтому если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет, даже небольшие объемы, дозы небольшие, нужно нести за это ответственность. И никакой либерализации здесь быть не может. Другое дело, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы ради отчетности и ради галок чтобы людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом, о котором вы упомянули. Кстати говоря, и генералы были за это уволены, и надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию. Я поговорю еще с Генпрокуратурой, с ФСБ, с министерством внутренних дел. Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. Ну, и ФСБ не мешало бы поплотнее этим заняться", — говорит Путин.

И вот конкретный пример — сегодня же арестован экс-начальник подмосковного отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков, обвиняемый в фальсификации и превышении полномочий.

Разговор и о России, и о соседях. Изменилась ли ситуация с избранием нового украинского президента — Зеленского — спрашивают у Владимира Путина. Президент говорит, что знает Зеленского давно — помнит его выступления в КВНе.

"Талантливый человек, я помню его выступление на КВНе в Москве где-то в 2000-х, все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели не смешно. Это не комедия, это трагедия. Он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно. Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились. Ну, а говорилось о том в ходе предвыборной компании, что они прекратятся. Говорилось о том, что будет прекращена блокада. Ничего же не делается", — констатировал российский лидер.

В Киеве журналистов по-прежнему преследуют за профессиональную деятельность. Пример — Кирилл Вышинский — его за статьи обвинили в госизмене.

"Кирилл Вышинский уже год за решеткой на Украине. Учитывая, что ваша встреча с Владимиром Зеленским, видимо, откладывается на неопределенный срок, можно ли как-то добиться возвращения Кирилла до вашей встречи?" – задали вопрос Путину.

"Мы думаем об этом. Мы не забыли", — ответил он.

Некоторые вопросы президент выбирает и озвучивает лично.

"Куда нас ведет эта банда патриотов из "Единой России"? Когда люди берут на себя ответственность, в том числе и за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни укрепление страны, и улучшение жизни людей, в конечном итоге. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах. Но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, мы утратили оборонку. Мы практически развалили Вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе. И поставили страну на грань утраты суверенитета и развала. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, есть и такие, которые за это ответственность должны нести. Я повторяю, не хочу называть их бандой. Но это результат их работы", — заявил Путин.

"Вам иногда бывает стыдно и за что?"

"Это такой не шуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию в общем не так просто. Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному. Ну, вот я уже публично как-то воспроизводил эту ситуацию. Мне, честно говоря, даже сложно об этом сейчас говорить, но тем не менее, это было в начале двухтысячных годов, куда-то мы прилетели, в какой-то регион, уже был конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно, это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь, и куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина такого уже преклонного возраста, что-то невнятно сказала, и вдруг упала на колени, дала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю, забрал, отдал помощникам и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Вот мне и сейчас стыдно. Вот поэтому, всё что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать, как бы по полной. Я теперь почти уверен — прочитав уже десятки таких записок — наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме или еще что-нибудь в этом роде. Но, дело не в этом, дело в том, что ее потеряли", — рассказал президент Российской Федерации.

"Вам не надоело быть президентом?"

"Нет, иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок", — ответил он.

Подсчитали: только за этот год президент России налетал 143 часа 45 минут — это примерно 94 тысячи 650 километров.