Возвращение домой: косатки и белухи покидают свою тюрьму в Приморье

Правительство запретит вылов морских млекопитающих. Об этом стало известно во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным, где обсуждали ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморье. Как раз сегодня проблема реально сдвинулась с места: рано утром первых косаток и белух начали вывозить из бухты Средняя, чтобы выпустить на волю.

Их ждет большое плавание — белух и косаток возвращают домой. Эта новость уже облетела весь мир, но впервые прозвучала во время "Прямой линии".

А начиналось все гораздо раньше, когда в Москве на часах было только 5 утра. Съемочной группе ВГТРК (единственной из журналистов) удалось увидеть, как китов готовили к отправке.

Каждая секунда этого события войдет в историю. Приморских белух и косаток готовятся выпустить на свободу. Правда, снимать и показывать нельзя и сотой части. Все дело в том, что происходящее здесь — коммерческая тайна. И принадлежит она тем самым четырем компаниям, которые и выловили животных.

Почти 100 полярных китов и косаток оказались здесь в "научно-просветительских целях" — так это называется официально. Правда, позже выяснилось, что уникальных животных хотят продать за рубеж. Это многомиллионный бизнес.

"Косатки, насколько я себе представляю, стоят около 100 миллионов долларов. "Заинтересантов", так сказать, очень много, и поэтому проблема непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением. Но, слава Богу, движение началось", — сообщил президент России Владимир Путин.

Но решение этой сложной юридической головоломки нашлось не сразу. План по выпуску животных составляли экспертные комиссии, приезжали ученые из команды Кусто. Долгое время в этом деле не было никаких подвижек до сегодняшнего дня. Любопытное, конечно, совпадение, или ускоряющий эффект "Прямой линии". Но важнее другое: правительство намерено законодательно запретить вылов косаток.

Тем временем в бухте Средней идет заключительный этап беспрецедентной операции по спасению животных. Ничего подобного в мире еще не было. Их выпустят на свободу там, где когда-то ее лишили — это район Шантарских островов, Охотское море. Но сначала китов нужно туда доставить.

Долгожданное путешествие домой для белух и косаток начинается на автомобиле. В огромном фургоне специальные транспортные ванны — так называются временные емкости, в которых животные проведут несколько дней.

Путь не близкий, почти 1800 километров: сначала до Хабаровска, дальше дорога по воде — на барже до Николаевск-на-Амуре, оттуда уже к побережью Охотского моря.

Наблюдать за уникальными животными ученые будут и после выпуска. На каждого кита установят специальные спутниковые метки, чтобы анализировать его перемещения. Ну, а момент, когда семьи узнают своих вернувшихся детей, станет счастливым финалом этой истории.